Rougier hat afrikanische Unternehmen an Sodinaf verkauft

Der französische Tropenholzkonzern Rougier hat Tochterunternehmen in Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik an die Société de distribution nouvelle d’Afrique (Sodinaf) verkauft. Der Verkauf der Société Forestière et Industrielle de la Doumé (SFID), Cambois und Sud Participation alle mit Sitz in Douala/Kamerun sowie die erst 2015 in der Zentralafrikanischen Republik gegründete Rougier Sangha-Mbaéré (RSM) war am 13. Juli von dem französischen Handelsgericht in Poitiers genehmigt worden. Die dem eigentlichen Kaufvertrag zwischen Rougier und Sodinaf vorangegangene Genehmigung des Handelsgerichts ist aufgrund des seit 12. März laufenden Gläubigerschutzverfahrens von Rougier notwendig gewesen. Die Kaufverträge konnten dementsprechend erst am 16. Juli von Rougier und Sodinaf unterzeichnet werden.