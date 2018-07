Roto DST will Vertrieb in Deutschland neu aufstellen

Die zum Roto Frank-Konzern gehörende Roto Dach- und Solartechnologie GmbH (DST) will ihren Vertrieb in Deutschland neu organisieren. Laut einer gestern veröffentlichten Mitteilung soll der bislang auf sechs Standorte verteilte Innendienst künftig am Stammsitz in Bad Mergentheim konzentriert werden. Die bisherigen Vertriebsniederlassungen von DST in Berlin, München, Leinfelden-Echterdingen, Künzell, Bremen und Hamm-Rhynern werden in diesem Zusammenhang sukzessive geschlossen; dieser Prozess soll bis Mitte 2019 abgeschlossen werden. Den rund 50 betroffenen Mitarbeitern will Roto die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung in Bad Mergentheim anbieten.



Die aktuelle dezentrale Innendienststruktur mit sechs Niederlassungen erschwert nach Ansicht von Roto eine zeitgemäße Erledigung von Anfragen und Aufträgen. Durch die neue Organisation sollen Kunden künftig schneller und unkomplizierter bedient werden. So sollen beispielsweise Bearbeitungszeiten von Serviceprojekten im Durchschnitt um 50 % reduziert werden.



In personeller Hinsicht sind im Rahmen der Umstrukturierung keine Veränderungen geplant. Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft ist Markus Röser. Er wird von neun Regionalvertriebsleitern und einem Key-Account-Manager unterstützt.