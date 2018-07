Pfleiderer will Finanzierungsvereinbarung erweitern

Die Pfleiderer Group S.A. und ihre Tochtergesellschaft PCF GmbH wollen eine im April 2017 vereinbarte besicherte Kreditlinie (Senior Secured Credit Facility) von bislang 350 Mio € um 95 Mio € auf 445 Mio € erweitern. Am 30. Juli haben die beiden Unternehmen eine entsprechende Einigung mit den kreditgebenden Banken erreicht; die Vertragsunterzeichnung ist in den nächsten Tagen geplant. Die zusätzlichen Mittel sollen für das auf der Pfleiderer-Hauptversammlung am 11. Juni genehmigte Aktienrückkaufprogramm eingesetzt werden.



Die Erweiterung der von Pfleiderer als „Term Loan Facility B“ bezeichneten Kreditlinie wird auch zu einer Änderung der Konditionen führen. Der im April 2017 auf 325 Basispunkte (bps) festgelegte Zinssatz soll auf 500 bps steigen; im Gegenzug wird der Euribor-Floor vn 0,75 % auf 0 % zurückgenommen. Der ebenfalls im April 2017 vereinbarte revolvierende Kredit über 100 Mio € soll künftig mit 325 bps statt der bisherigen 300 bps verzinst werden. Bei beiden Krediten reduziert sich der neue Zinssatz um jeweils 25 bps, sofern das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA (Leverage) unter 1,5 gebracht wird. Im Geschäftsbericht 2017 hat Pfleiderer ein Leverage von 2,1 ausgewiesen.