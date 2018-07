Österreich: Möbelhandel hat im Juni um 2,9 % zugelegt

Der Umsatz im österreichischen Möbeleinzelhandel hat im Juni nominal um 2,9 % zugelegt. Das geht aus der monatlichen Konjunkturerhebung des Marktforschungsinstituts KMU Forschung Austria hervor. Auch real ist der Umsatz leicht um 0,4 % gestiegen. Im Verlauf des bisherigen Jahres hatten die österreichischen Möbeleinzelhändler bislang lediglich noch im März ein reales Plus verzeichnet.



35 % der meldenden Möbelhändler haben im Juni einen Zuwachs erzielt. Bei 32 % lag der Umsatz stabil auf dem Vorjahresniveau. 33 % mussten einen Rückgang hinnehmen. Die durchschnittliche Anzahl an Kunden hat sich leicht um 0,8 % erhöht. Allerdings hatte der Juni in diesem Jahr insgesamt zwei Verkaufstage sowie einen Samstag mehr als der Vorjahresmonat.



Im ersten Halbjahr stand einem nominalen Umsatzplus von 2,3 % ein realer Rückgang von 0,4 % gegenüber. Die durchschnittliche Kundenzahl hat sich um 1,2 % erhöht. Die Anzahl der Verkaufstage und der Samstage lag wie im Vorjahreszeitraum bei 149 bzw. 25.



Für die kommenden drei Monate gehen 68 % der österreichischen Möbelhändler von einer stabilen Entwicklung aus. Weitere 23 % erwarten eine Verbesserung ihrer Geschäftstätigkeit. Die verbleibenden 9 % rechnen mit einer Verschlechterung.