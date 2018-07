Kuka hat Natuzzi Trading-Anteilserwerb abgeschlossen

Der italienische Polstermöbelhersteller Natuzzi hat am Freitag die geplante Übertragung einer 51 %-Beteiligung an der in Shanghai ansässigen Tochtergesellschaft Natuzzi Trading an Kuka Furniture abgeschlossen. Wie aus einer Mitteilung von Natuzzi hervorgeht, hat Kuka den Anteil planmäßig für 65 Mio € erworben. Die restlichen 49 % der Anteile an Natuzzi Trading hält weiterhin Natuzzi.



Der verbindliche Vertrag zur Umwandlung der chinesischen Natuzzi-Tochtergesellschaft in ein Joint Venture war von beiden Parteien am 22. März unterzeichnet worden. Über das Joint Venture will Natuzzi sein Einzelhandelsnetzwerk auf dem chinesischen Festland sowie in Hongkong und Macau ausweiten. Natuzzi Trading wird Produkte unter den Marken „Natuzzi Italia“ und „Natuzzi Editions“ über ein Netzwerk direkt betriebener Monobrand-Stores, Franchise-Filialen sowie über Onlineshops vertreiben. Kuka ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft des chinesischen Polstermöbelhersteller und -händlers Jason Furniture.



Bereits im Mai hatte Jason Furniture ebenfalls über seine Tochtergesellschaft Kuka den geplanten Erwerb des Polstermöbelhersteller Rolf Benz abgeschlossen.