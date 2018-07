Klöpfer: Inbetriebnahme des Plattenlagers in Dallgow

Das Holzhandelsunternehmen Klöpferholz hat das am Standort Berlin/Dallgow neu errichtete vollautomatische Plattenlager in Betrieb genommen. Die Lagertechnik wurde von dem österreichischen Anlagenhersteller Grundner Sondermaschinen geliefert und ab Mitte März montiert; mit den Testläufen wurde Mitte Mai begonnen. Die reguläre Inbetriebnahme erfolgte im Zuge der offiziellen Neueröffnung des Standortes, die zusammen mit einer Lieferantenmesse durchgeführt wurde und am 22. Juni stattgefunden hat.



Die Investitionsentscheidung hatte Klöpferholz bereits im Herbst 2016 getroffen. In einem ersten Schritt wurden im vergangenen Jahr zusätzliche Hallenflächen errichtet, durch die die Lager-, Produktions- und Versandflächen der Niederlassung um 6.500 m² auf rund 11.000 m² vergrößert wurden. Durch das neue digital gesteuerte Plattenlager wurde die Raumnutzung zusätzlich optimiert, so dass Klöpferholz in Dallgow künftig eine größere Produktauswahl anbieten kann. Außerdem ermöglicht die neue Lagertechnik deutlich kürzere Lieferzeiten, einen schonenderen Umgang mit den Plattenwerkstoffen sowie eine Reduzierung der Beschädigungsgefahr. Das neue Plattenlager grenzt an ein bereits vorhandenes Zuschnittzentrum an.



Auch am Klöpfer-Standort Wolnzach bei München ist eine ähnliche Investition in ein vollautomatisches Plattenlager geplant; die Anlagen sollen ebenfalls von Grundner geliefert werden. Konkrete Angaben über den aktuellen Stand dieses Vorhabens macht das Unternehmen zurzeit nicht.