Kaskipuu hat in ein eigenes Fensterwerk investiert

Der bislang auf Außen- und Balkontüren spezialisierte finnische Hersteller Kaskipuu hat im vergangenen Jahr ein eigenes Fensterwerk am Standort Viitasaari errichtet. Die offizielle Einweihung hat Anfang des Jahres stattgefunden. Das Investitionsvolumen hat sich nach Informationen des finnischen Anlagenherstellers Pinomatic, von dem ein Großteil der Maschinenausstattung geliefert wurde, auf insgesamt 12 Mio € belaufen.



Das Fensterwerk wurde in Nachbarschaft des bereits bestehenden Türenwerkes errichten und verfügt über eine Produktionsfläche von rund 20.000 m². Die Anlagenkapazität beziffert Pinomatic auf rund 200.000 Fenstereinheiten im Jahr. Produziert werden Kombifenster aus Holz und Aluminium, die bislang ausschließlich auf dem finnischen Markt vertrieben werden. Künftig könnte der Vertrieb aber auch auf andere Märkte wie Russland ausgeweitet werden. In der Fensterfertigung sind rund 60 Mitarbeiter tätig; insgesamt beschäftigt Kaskipuu am Standort Viitasaari rund 130 Mitarbeiter.



Außentüren und Balkontüren produziert das Unternehmen außer am Standort Viitasaari auch noch am Stammsitz Ylikiiminki sowie in einem Werk in Milzkalne in Lettland. Das jährliche Produktionsvolumen dieser Werke gibt Pinomatic mit rund 65.000 Türen an. Im Geschäftsjahr 2017 hat das Unternehmen mit insgesamt 350 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 61 Mio € erwirtschaftet. Absatzmärkte sind neben Finnland auch Russland und Skandinavien. Der Exportanteil lag im vergangenen Jahr bei 15 %.