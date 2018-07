Howdens hat im ersten Halbjahr zweistellig zugelegt

Der britische Küchenmöbelhersteller und -händler Howden Joinery Group (Howdens) hat seinen Umsatz in den ersten 24 Wochen des Geschäftsjahres 2018 um 12,0 % auf 619,4 Mio £ ausgebaut. Dabei entfielen 619,4 Mio £ auf den britischen Heimatmarkt (+12,1 %) und 14,7 Mio £ auf die Aktivitäten in Kontinentaleuropa (+8,9 %). Außerhalb Großbritanniens bestehen derzeit 24 Küchenstudios, davon 20 allein in Frankreich. Auf lokaler Währungsbasis lag der Umsatz in Frankreich um 5,5 % über dem Vorjahresniveau. Zudem gibt es noch zwei Howdens-Filialen in Belgien sowie jeweils eine in Deutschland und den Niederlanden. In Großbritannien wurden im ersten Halbjahr sieben neue Standorte eröffnet. Damit hat sich die Anzahl der Howdens-Küchenstudios in Großbritannien auf aktuell 668 Standorte erhöht. Für das Gesamtjahr ist die Eröffnung von insgesamt 30 Filialen geplant. Bereinigt um die neuen Studios ist der Umsatz in Großbritannien im ersten Halbjahr noch um 10,7 % gestiegen.



Auch die Ergebniskennzahlen von Howdens haben sich im aktuellen Berichtszeitraum verbessert. So sind der operative Gewinn und der Vorsteuergewinn in jeweils ähnlichem Umfang um 4,5 % auf 69,6 Mio £ bzw. um 4,8 % auf 68,8 Mio £ gestiegen.



In den ersten vier Wochen des zweiten Halbjahres hat sich der Umsatz in Großbritannien um 5,3 % erhöht.