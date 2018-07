Homag hat Engineering-Büro im polnischen Posen eröffnet

Die Homag Group hat gestern in Posen ein neues Entwicklungszentrum eröffnet. In dem seit Anfang des Jahres errichteten 900 m² großen Bürogebäude sollen bis zum Jahresende rund 80 Ingenieure aus dem Bereich Forschung und Entwicklung (F6E) beschäftigt werden. Nach Aussage des Homag-Vorstandsvorsitzenden Pekka Paasivaara liegen die Entwicklungsschwerpunkte dann in den Bereichen Automatisierung, Sotware und digitale Lösungen, bei Vorstellung der Pläne Anfang April war unter anderem der Aufbau eines Kompetenzzentrums für Robotik geplant.



Zu der Standortentscheidung hat unter anderem die Nähe zu dem mit 800 Mitarbeitern mittlerweile zweitgrößten Homag-Werk im 40 km entfernten Sroda Wielkopolska beigetragen. Zudem befinden sich in Posen zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen, unter anderem fünf Universitäten. Laut Ralf Stürzel, Senior Vice President und Personalleiter der Homag Group, begegnet Homag damit dem Fachkräftemangel in anderen Märkten, wo es zunehmend anspruchsvoller wird, entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu finden.