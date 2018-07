Holzbau rechnet für 2018 mit Umsatz von über 7 Mrd €

Der Verband Holzbau Deutschland – Bund Deutscher Zimmermeister im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2018 mit einer Umsatzsteigerung auf etwa 7,521 Mrd €. Im Vergleich zu den vorläufigen Umsatzzahlen für 2017 in Höhe von 6,911 Mrd € würde dies einer Steigerung um 3,5 % entsprechen. Der ursprünglich für das vergangenen Jahr prognostizierte Umsatzanstieg um 5 % auf 7,123 Mrd € konnte nicht erreicht werden.



Auch vor dem Hintergrund der Verschärfungen bei der Energieeinsparverordnung (EnEV) hält der Boom im Holzbau aus Sicht des ZDB weiterhin an. Dieser Trend hat sich auch bereits 2017 in einem Anstieg der Holzbauquote für genehmigte Wohngebäude niedergeschlagen, die bundesweit von 16,2 % auf 17,7 % gestiegen ist.