Hardhout Discount beginnt mit Online-Vertrieb in DACH

Das niederländische Holzhandelsunternehmen Hardhout Discount Online in Enschede dehnt mit der deutschen Tochter Hartholz Discount in Kleve den Online-Vertrieb von Terrassendielen und Gartenholz in die DACH-Region aus. Über das Tochternehmen betreibt Hardhout Discount die Internetseite www.hartholzdiscount.de, einen auf das Endkundengeschäfts ausgerichteten Webshop für Terrassendielen besonders aus südamerikanischem Ipe und indonesischen Bangkirai. Darüber hinaus werden Carports, Zäune und massive Esstische angeboten. Hartholz Discount ist am 19. März im Handelsregister des Amtsgerichtsgericht Kleve mit der Geschäftsführerin Manon Marie José Brand eingetragen worden.



Die Lieferung der Terrassendielen und des Gartenholzes an Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt zum Teil über das von Hardhout Discount in Enschede betriebene Lager sowie direkt von niederländischen Importeuren.