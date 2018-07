Geschäftsführerwechsel bei Prinz-Eugen-Energiepark

Zum 16. Juli haben Jochen Sautter und Herbert Heinz die Geschäftsführung bei dem Pelletproduzenten Prinz-Eugen-Energiepark GmbH (PEE) in Bad Arolsen übernommen, der bisherige Geschäftsführer Bernd Hessling ist nach zwei Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden. Für die Bereiche technische Leitung und Rohstoffeinkauf ist künftig Heinz zuständig, Sautter übernimmt die kaufmännische Leitung und den Pelletverkauf. Sautter und Heinz stehen als Geschäftsführer bereits der Muttergesellschaft der Prinz-Eugen-Energiepark, der Blue Energy Europe GmbH mit Sitz in Ulm vor.



In dem Pelletwerk der Prinz-Eugen-Energiepark waren im Oktober 2016 verschiedene Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen abgeschlossen worden. Im Zuge dessen wurde die Kapazität des Werkes auf 70.000 t/Jahr erhöht und zudem eine Absackungsanlage installiert.