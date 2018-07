Forbo: Flooring Systems-Umsatz um 11,3 % gestiegen

Die Schweizer Forbo Holding hat in ihrem Geschäftsbereich „Flooring Systems“ im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg um 11,3 % auf 462,7 Mio sfr erreicht. Währungsbereinigt belief sich das Plus auf 5,9 %. Über Flooring Systems werden in erster Linie Vinyl-, Linoleum- und Textilbodenbeläge sowie Zubehörprodukte für deren Verlegung, Reinigung und Pflege produziert und vertrieben; außerdem ordnet das Unternehmen diesem Geschäftsbereich auch noch seine Bauklebstoffaktivitäten zu.



Auch bei den Ergebnissen konnte der Geschäftsbereich Flooring Systems deutliche Verbesserungen erzielen. So beliefen sich das EBITDA im ersten Halbjahr auf 72,6 Mio sfr und das EBIT auf 58,4 Mio sfr, nachdem im Vorjahreszeitraum noch Verluste von -19,2 Mio sfr bzw. -32,7 Mio sfr ausgewiesen worden waren. Die Verluste im Vorjahr gehen auf einer Rückstellung in Höhe von 85 Mio sfr zurück, die Forbo in Zusammenhang mit einer damals erwarteten und inzwischen verhängten Kartellstrafe vorgenommen hatte. Das um diese Einmalkosten bereinigte Vorjahres-EBIT lag bei +52,3 Mio sfr und wurde somit von dem diesjährigen EBIT um 11,7 % übertroffen.



Im zweiten Geschäftsbereich „Movement Systems", der Transport- und Prozessbänder, Antriebsriemen sowie Flach- und Zahnriemen umfasst, hat sich der Umsatz um 8,2 % auf 206,1 Mio sfr erhöht. Der Gesamtkonzern hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 668,8 Mio sfr erwirtschaftet, der Vorjahreswert wurde damit um 10,3 % übertroffen.