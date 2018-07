Euroconstruct prognostiziert 11,5 % mehr Fertigstellungen

Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen wird 2018 in den 19 Euroconstruct-Mitgliedsländern im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 11,5 % auf insgesamt 1,751 Mio Einheiten zunehmen. Der für das laufende Jahr nach oben revidierte Prognosewert wurde auf der am 8. Juni in Helsinki veranstalteten Euroconstruct-Konferenz vorgestellt. Auf der vorangegangenen, im November 2017 in München durchgeführten Konferenz war für 2018 lediglich ein Anstieg um 7,1 % auf 1,711 Mio Fertigstellungen prognostiziert worden. 2019 wird laut der revidierten Prognose nur ein geringer Zuwachs von 1 % auf 1,775 Mio Fertigstellungen erwartet. 2020 sollen die Fertigstellungen ins Minus drehen und den Vorjahreswert um 2 % verfehlen.



Mit der deutlichsten Zunahme im laufenden Jahr rechnet Euroconstruct in Ungarn (+108 %). Jeweils zweistellig werden die Fertigstellungen in Spanien (+37 %), Irland (+30 %), Portugal (+22 %), Frankreich (+16 %), Norwegen (+14 %), Schweden (+13 %) und Polen zunehmen. Für die übrigen Länder, mit Ausnahme von Belgien (-1 %), werden einstellige Zuwachsraten prognostiziert.



Nach Einschätzung von Euroconstruct führt eine positive Arbeitsmarktentwicklung im laufenden sowie im kommenden Jahr in Deutschland, Belgien, Tschechien, Polen, Finnland und Irland zu einer steigenden Wohnungsbautätigkeit. In den meisten Ländern wird der Wohnungsbau nach wie vor von den günstigen wirtschaftlichen Aussichten, von der Entwicklung der Haushaltseinkommen sowie den allgemeinen Finanzierungsbedingungen positiv beeinflusst. Zwischenzeitlich recht hohe Preise für Wohnimmobilien wirken sich in Frankreich, in der Schweiz, Norwegen, Schweden, Großbritannien, in der Slowakei Tschechien und Irland allerdings dämpfend auf die Bautätigkeit aus. Nach Angaben von Euroconstruct geht unter anderem in Deutschland, in den Niederlanden und Polen bislang von dem erreichten hohen Preisniveau keine hemmende Wirkung auf den Wohnungsbau aus.