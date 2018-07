Egger-Gruppe ist 2017/18 in allen Divisionen gewachsen

In dem Ende April beendeten Geschäftsjahr hat der Umsatz der Egger-Gruppe um 12,5 % auf 2,684 Mrd € zugelegt. Wie im Vorjahr ist der größte Geschäftsbereich „Decorative Products“ mit einem Plus von 13,4 % auf 2,193 Mrd € stärker als das Gesamtunternehmen gewachsen, das im September 2017 übernommene und seit Oktober konsolidierte Spanplatten- und MDF-Werk Concordia/Argentinien hat dazu rund 80 Mio € beigetragen. Auch der Umsatz der Division „Building Products“ ist zweistellig um 11,8 % auf 318,1 Mio € gestiegen. Der Bereich „Flooring Products“ hat sich bei einem Plus von 4,1 % auf 344,1 Mio € verhaltener entwickelt. Die Umsatzsteigerung wurde von Egger fast ausschließlich auf das Hochfahren der Laminatbodenfertigung am russischen Standort Gagarin zurückgeführt. Der Anteil des Bereichs Decorative Products am Gesamtumsatz ist damit um einen Prozentpunkt auf 76,8 % gestiegen. Während der Umsatzanteil von Flooring Products in vergleichbarem Umfang auf 12,1 % zurückgegangen ist, lag der von Building Products mit 11,1 % auf Vorjahresniveau.



Das bereinigte EBITDA der Gruppe konnte um 22,6 % auf 445,8 Mio € verbessert werden. Auch hier hat der Geschäftsbereich Decorative Products überproportional um 27,4 % auf 394,6 Mio € zugelegt. Bei Building Products haben vor allem Preisanhebungen zu einem Plus von 16,3 % auf 29,8 Mio € geführt. In der Division Flooring Products hat das bereinigte EBITDA dagegen um 24,6 % auf 21,3 Mio € nachgegeben. Neben dem anhaltenden Preisdruck haben dazu laut Egger auch ein Kollektionswechsel sowie Aufwendungen für die Markteinführung neuer Produkte beigetragen.