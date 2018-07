Deutsche Pelletproduktion 26 % über langjährigem Mittel

Nach dem Plus von knapp 9 % in den ersten drei Monaten lag die deutsche Pelletproduktion im zweiten Quartal mit rund 594.000 t um gut 11 % höher als im Vorjahreszeitraum. Laut den heute veröffentlichten Zahlen des Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) summiert sich die Produktion im ersten Halbjahr damit auf 1,179 Mio t, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 10 % entspricht. Im Vergleich zum langjährigen Mittel liegt der Halbjahreswert sogar um etwas mehr als 26 % höher.