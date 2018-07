Derix errichtet zweites CLT-Werk in Westerkappeln

Der Leimholzproduzent und Objektbaubetrieb Derix erweitert den Standort des Tochterunternehmens Poppensieker & Derix in Westerkappeln um eine Fertigungshalle für Brettsperrholz (CLT). Mitte Juli erfolgte der Spatenstich für die neue Produktionshalle. Bislang wird in Westerkappeln Brettschichtholz hergestellt und abgebunden. Die Derix-Gruppe war 2011 am Standort Niederkrüchten in die Brettsperrholzproduktion eingestiegen. Das dort produzierte Brettsperrholz wird unter dem Namen X-Lam vermarktet. Die dortigen Maschinen haben eine Kapazität von 16.000 m³/Jahr. Kurz nach deren Inbetriebnahme hatte Derix eine Kapazitätserweiterung angekündigt, bislang aber nicht umgesetzt.



Für die neue, 300 x 50 m große und in einem Brandabschnitt ausgeführte Halle verwendet Derix Brettsperrholz aus eigener Fertigung in Niederkrüchten. Der Produktionsbeginn in der neuen Halle ist für Mitte 2019 geplant.