Capozzo gibt Leitung des Swiss Krono-Werkes Menznau ab

Mauro Capozzo hat am Montag die Leitung des unter Swiss Krono AG firmierenden Spanplatten- und MDF/HDF-Werkes im Schweizerischen Menznau abgegeben. Er war seit 1980 in verschiedenen Positionen für das Unternehmen tätig. Bis zur Bestimmung eines Nachfolgers wird Georg Mäder, der Anfang April als Chief Sales und Marketing Officer (CSMO) in die Konzernleitung der Swiss Krono Group berufen worden war, interimistisch die Werkleitung in Menznau übernehmen. Er wird dabei mit dem bestehenden Führungsteam Jürg Meier, Josef Hofer und Roger Braun zusammenarbeiten.