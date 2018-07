Canfor erreicht Schnittholzproduktion auf Vorjahresniveau

Nach einer im ersten Quartal um knapp 5 % geringeren Schnittholzproduktion konnte die kanadische Canfor Corp. im zweiten Quartal 2018 mit 1,315 Mrd bdft wieder an das Produktionsniveau des Vorjahres anknüpfen. Dabei blieb die SPF-Produktion mir 947,7 Mio bdft leicht unter Vorjahr, während die SYP-Produktion um 2,3 % auf 367,2 Mio bdft erhöht werden konnte.



Im Geschäftsbereich „Lumber“ sorgte ein leichter Anstieg der verkauften Schnittholzmenge um 2,2 % auf 1,351 Mrd bdft im Zusammenspiel mit deutlich höheren Verkaufspreisen für eine Umsatzsteigerung um knapp 21 % auf 1,063 Mrd Can$. Das operative Ergebnis ohne Berücksichtigung von 51,7 Mio Can$ geleisteter Strafzölle konnte mit 203,4 Mio Can$ fast verdoppelt werden.