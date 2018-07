BASF will Tränkharzpreise ab August um 30 €/t anheben

Zusätzlich zu den ohnehin weitergegebenen Veränderungen der Rohstoffkosten will die BASF ihre Tränkharzpreise ab August um 30 €/t nach oben korrigieren. Diese Preisanhebungen sollen für alle „Kauramin“- und „Kaurit“-Tränkharze gelten. Als Begründung werden Kostensteigerungen in den Bereichen Personal, Instandhaltung und Logistik angeführt. In den letzten Quartalen haben die Tränkharzpreise durch die bereits seit längerer Zeit steigenden Rohmelaminpreise schrittweise angezogen.