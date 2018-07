Auftragseingang im Wohnungsbau ist um 3,8 % gestiegen

Die im deutschen Wohnungsbau tätigen Unternehmen konnten im Mai Auftragseingänge in Höhe von 1,407 Mrd € verbuchen; dies entspricht im Vergleich zum Vorjahresmonat einem Anstieg um 3,8 %. Zugenommen hat der Auftragseingang laut Statistischem Bundesamt auch im Januar (+10,8 %), Februar (+6,1 %) sowie im April (+18,4 %). Im März wurde der Vorjahreswert um 9,2 % verfehlt. Bezogen auf die ersten fünf Monate lag der Auftragseingang nominal mit 6,783 Mrd € um 4,9 % höher. Arbeitstäglich- und preisbereinigt hat der Auftragseingang im Mai um 2,3 % zugelegt. Für die ersten fünf Monate hat das Statistische Bundesamt eine Zunahme um 1,4 % ermittelt.



Im Bauhauptgewerbe insgesamt war der arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Mai um 8,6 % höher. In den ersten fünf Monaten lag der Auftragseingang um 3,3 % über dem Vorjahreswert. Nominal ist der Auftragseingang im Mai um 10 % auf 6,962 Mrd € gestiegen. Summiert ergibt in den ersten fünf Monaten eine Zunahme um 7,5 % auf 31,817 Mrd €.