Amkodor plant in Karelien Forstmaschinenproduktion

Der weißrussische Amkodor-Konzern plant in Petrozavodsk/Karelien den Aufbau einer Produktion von Forstmaschinen. Kürzlich haben Amkodor-CEO Alexander Shakutin, der russische Industrieminister Denis Manturov und der Präsident der Republik Karelien Artur Parfenchikov ein entsprechendes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Laut einer von Amkodor veröffentlichten Pressemitteilung sollen auf dem Gelände des ehemaligen Traktorenwerks Onega ab 2020 mittelschwere und schwere Harvester und Forwarder produziert werden.



Die aus 29 Unternehmen bestehende Amkodor-Gruppe mit Produktionsstandorten in Weißrussland, Russland, Litauen und Usbekistan stellt Forst-, Bau- und landwirtschaftliche Maschinen her.