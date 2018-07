Absatzmengen von SCA Wood haben leicht nachgegeben

Der Schnittholzabsatz des Geschäftsbereichs „Wood“ innerhalb der schwedischen Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) hat im zweiten Quartal mit 697.000 m³ den Vorjahreswert knapp verfehlt. Gebremst wurde die Ergebnisentwicklung zudem durch gestiegene Rundholzkosten. Der Absatzrückgang sowie der Kostenanstieg konnten allerdings durch erhöhte Verkaufspreise überkompensiert werden.



Laut dem aktuell von SCA veröffentlichten Quartalsbericht haben EBITDA und operatives Ergebnis der Wood-Division im zweiten Quartal um 49 % auf 230 Mio skr bzw. um 79 % auf 177 Mio skr zugelegt. Damit haben sich die Marge von EBITDA und operativem Ergebnis um jeweils drei Prozentpunkte auf 12,5 % bzw. 9,6 % erhöht. Der Umsatz lag mit 1,846 Mrd skr um 13 % über dem Vorjahreswert.



Der Umsatz des Geschäftsbereichs „Forest“ hat sich im Berichtsquartal um 4 % auf 1,162 Mrd skr reduziert. EBITDA und operatives Ergebnis haben um jeweils 2 % auf 371 Mio skr bzw. 343 Mio skr zugenommen. Die Marge ist um jeweils zwei Prozentpunkte auf 31,9 % bzw. 29,5 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal haben höhere Stamm- und Industrieholzpreise zu der Ergebnisverbesserung geführt. Der geringere Umsatz ist auf gesunkene Rundholzlieferungen an das Zellstoffwerk Östrand zurückzuführen, das die Produktion in Zusammenhang mit der Erweiterung der Produktionskapazitäten für rund zehn Wochen gestoppt hatte. Ende Juni konnten die Umbaumaßnahmen in dem Zellstoffwerk abgeschlossen werden.



Bezogen auf den Gesamtkonzern hat der Umsatz um 11 % auf 4,670 Mrd skr zugenommen. EBITDA und operativem Ergebnis haben sich um 25 % auf 1,034 Mrd skr bzw. um 65 % auf 744 Mio skr verbessert. Das Periodenergebnis hat sich auf 1,109 Mrd skr nahezu vervierfacht.