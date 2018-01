ZM Opportunity gibt Bauwerk Boen-Anteile an EGSB ab

Die Beteiligungsgesellschaft EGS Beteiligungen (EGSB) wird alle bislang vom Fonds ZM Opportunity II LP (Jersey) gehaltenen Anteile an der Schweizer Bauwerk Boen Group übernehmen und damit neuer Mehrheitsaktionär des Parkettherstellers. Dies geht aus einer heute veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung hervor.



Die vom Fonds ZM Opportunity II gehaltenen Bauwerk Boen-Aktien werden bislang von dem Schweizer Asset-Management-Unternehmen Patrimonium Private Equity, vormals Zurmont Madison Private Equity, kontrolliert. Mit der Übernahme dieser Aktien wird EGSB künftig 64,8 % des Aktienkapitals an Bauwerk Boen halten und ihren Anteil an dem Unternehmen somit in etwa verdoppeln. Größter Minderheitsaktionär bleibt weiterhin die norwegische Johan G. Olsen Group mit einem Anteil von 33,2 %. Die restlichen 2 % der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Änderungen im Management-Team von Bauwerk Boen sind im Zuge des Gesellschafterwechsels nicht vorgesehen. Klaus Brammertz bleibt CEO des Unternehmens. Die Bauwerk Boen Group ist im Mai 2013 aus der Fusion der beiden Parketthersteller Bauwerk Parkett und Boen hervorgegangen. Zum damaligen Zeitpunkt waren die bisherigen Bauwerk-Eigner Zurmont Madison Private Equity mit 30,9 % und EGSB mit 32,5 % beteiligt. Der bisherige Boen-Besitzer Johan G. Olsen hielt 32,5 %. Das Management und andere Aktionäre waren mit 4,1 % beteiligt.