Ziegler Erden nimmt im Sommer Faseranlage in Betrieb

Der Sägerestholzverarbeiter und Pellethersteller Gregor Ziegler in Plößberg (Ziegler Erden) will bis Mitte des Jahres in Rheinmünster bei Baden-Baden ein zweites Werk zur Substrateherstellung aus Holzfasern errichten. Die Investitionskosten für die ersten Ausbaustufe gibt Ziegler Erden mit 2,5 Mio € an. Auf dem Gelände des im Juni 2017 von Ziegler Erden übernommenen Biomasseheizkraftwerks der insolventen BioTherm Baden werden ab Jahresmitte Torfersatzprodukte der Ziegler-Marke „Timpor“ hergestellt. Als Rohstoff für die Torfersatzprodukte sollen jährlich rund 50.000 srm Säge- und Hobelspäne sowie Hackschnitzel o.R. eingesetzt werden. Der Rohmaterialeinkauf soll zum einen über Restholzhändler und zum anderen bei Sägewerken in der Region direkt erfolgen. Die für die Substrateproduktion eingesetzten Anlagen sind Eigenkonstruktionen. Für die thermomechanische Zerkleinerung des Sägerestholzes wird von dem Biomasseheizkraftwerk Prozessdampf und Wärme zur Verfügung gestellt.



Mit der Substrateproduktion aus Holzfasern in Rheinmünster soll die bestehende Fertigung am Stammsitz in Plößberg ergänzt werden. Dort hat Ziegler Erden 2013 die erste Ausbaustufe einer Faseranlage in Betrieb genommen. Mit 250.000 m³ Fertigware bei einem Rohmaterialeinsatz von 50.000 srm ist die Anlage in Plößberg mit dem in Rheinmünster geplanten Werk vergleichbar.