Würth-Gruppe hat 2017 Umsatzplus von 7,5 % erreicht

Die Würth-Gruppe hat im vergangenen Jahr eine ähnliche Umsatzsteigerung wie 2016 erzielt. Nach vorläufigen Angaben hat der Gesamtumsatz um 7,5 % (währungsbereinigt +7,9 %) auf 12,7 Mrd € zugelegt. Im Vorjahr war ein Zuwachs von 7,1 % auf 11,8 Mrd € erreicht worden. Zu dem starken Wachstum haben erneut vor allem die Gesellschaften in Ost- und Südeuropa beigetragen. In dem Bereich „E-Business“, der die 2016 gestartete Online-Beschaffungsplattform für den B2B-Bereich „Wucato“ umfasst, hat ein überproportionales Wachstum von 19,3 % erreicht.



Das Betriebsergebnis der Würth-Gruppe liegt nach vorläufigen Berechnungen in der Spanne zwischen 760 und 770 Mio € und damit deutlich über dem Vorjahresergebnis von 615 Mio €. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich um 2.634 auf 74.025 erhöht. In Deutschland hat Würth 22.620 Mitarbeiter und damit 4,3 % mehr als im Vorjahr beschäftigt.