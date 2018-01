Windmöller: Aktionen gegen chinesische LVT-Hersteller

Ulrich Windmöller Consulting (UWC) ist kurz nach dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit Innovations4Flooring (I4F) und der damit in Zusammenhang stehenden Kündigung der Lizenzkooperation mit der Unilin-Gruppe auf der Domotex gegen zwei chinesische LVT-Hersteller vorgegangen. Auf Basis einer vom Landgericht Braunschweig erstellten einstweiligen Verfügung hat UWC die Unternehmen Jiangsu Beier Decoration Materials Co. Ltd. (BBL) und Jiangsu Dongzheng New Decorative Materials Co. Ltd. (KBS) aufgefordert, bestimmte LVT-Produkte von ihren Domotex-Ständen zu entfernen. Nach Auffassung von UWC verletzen diese Produkte mit Stärken von 4-8 mm und einem Locking-System den deutschen Teil des von UWC gehaltenen Patents EP 1938963 B2.



Die beiden Unternehmen haben der am Sonntag von UWC vorgebrachten Forderung widersprochen und die beklagten Produkte auf den Ständen belassen. UWC hat daher angekündigt, den entstandenen Schaden analysieren sowie weitere Schritte gegen die beiden Unternehmen und ihre Abnehmer prüfen zu wollen.