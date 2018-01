Weitere Schritte zum Bau eines Zellstoffwerks umgesetzt

Die finnische Boreal Bioref hat im Verlauf des zweiten Halbjahres 2017 weitere Schritte zum Bau des in Kemijärvi/Finnland geplanten Zellstoffwerks und einer Bioraffinerie umgesetzt. Im Herbst waren konkrete Flächennutzungspläne vorgestellt und Anfang November genehmigt worden. So sollen für das neue Werk Teile des 2008 geschlossenen Zellstoffwerks der Stora Enso Oyj wieder bebaut und genutzt werden. Im Vorlauf der nächsten Wochen sollen den Behörden von Kemijärvi weitere Pläne zur Bebauung des Geländes vorgelegt werden. Mit der Akquisition von während der Planungsphase benötigten Mitarbeitern wurde Ende September begonnen. Für die Koordination des Projekts hat Boreal Bioref bereits Mitte September Raimo Tuminen als Project Director bestellt. Neben den laufenden Planungen wird Tuominen auch den Bau sowie die Inbetriebnahme verantworten. Ebenfalls Mitte September wurde Nils Grafström als Berater in den Vorstand von Boreal Bioref berufen.