Weinig ist Gründungsmitglied von MindSphere World

19 Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau unter Federführung der Siemens AG haben am 23. Januar in Berlin die Anwenderorganisation „MindSphere World“ für das cloud-basierte, offene IoT-Betriebssystem MindSphere gegründet. Die Michael Weinig AG ist bislang das einzige Unternehmen aus dem Bereich Holzbearbeitungsmaschinen. Mit Festo, der J. Schmalz GmbH, der Kampf Schneid- und Wickeltechnik und dem Roboterhersteller Kuka sind zudem Unternehmen vertreten, die Komponenten für Maschinen- und Anlagen für die Holz-, Holzwerkstoff- und Oberflächenbranche liefern.



Die Gründungsveranstaltung der MindSphere World fand in dem neu eröffneten „MindSphere OpenSpace“ statt. Dieses Entwicklungs- und Arbeitsforum wurde in der 13.000 m² großen Factory Berlin eingerichtet, in der von der Bundesregierung, Siemens und weiteren Unternehmen etablierte Technologieunternehmen mit Entwicklern und Startups zusammengebracht werden. Auf der konstituierenden Sitzung der MindSphere World wurde Dr. Jan Mrosik, CEO der Siemens-Division Digital Factory, zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Dem Vorstand gehören zudem Bruno Geiger (Eisenmann) und Andreas Oroszi (Festo) an. Von Weinig wurde Dr. Mario Kordt in den siebenköpfigen Beirat gewählt. Bis zur Eintragung im Vereinsregister firmiert die Anwenderorganisation unter „MindSphere World Verein i. Gr.“.



Ziel des Vereins ist der weitere Ausbau des IoT-Betriebssystems sowie die Unterstützung der Mitgliedsunternehmen bei der Entwicklung und Optimierung eigener IoT-Lösungen auf MindSphere-Basis. Dabei sollen unter anderem Vorschläge für Anforderungen an das IoT-Betriebssystem sowie Empfehlungen zur Schaffung einheitlicher Spielregeln für die Datennutzung erarbeitet werden.