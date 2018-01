VFF hat Koos zum zweiten Geschäftsführer berufen

Frank Koos wurde im Rahmen der Präsidiumssitzung des Verbands Fenster + Fassade (VFF) Mitte Dezember zum zweiten Geschäftsführer berufen. Er hat seinen neuen Posten am 1. Januar angetreten und ergänzt den bislang allein verantwortlichen VFF-Geschäftsführer Ulrich Tschorn.



Koos ist bereits seit 1994 im VFF als Leiter des Referats Technik tätig. Seit 2004 ist er stellvertretender Geschäftsführer und engagiert sich seitdem auch in verschiedenen nationalen und internationalen Normungsgremien, Verbänden und Sachverständigenausschüssen. Seit mehrere Jahren ist er beispielsweise Generalsekretär der in Brüssel ansässigen Interessenvereinigung EuroWindoor.



Als neuer VFF-Geschäftsführer ist Koos für die Bereiche Normung, Technik und internationale Aktivitäten zuständig.