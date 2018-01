Verhandlungstermin im Rechtsstreit Klausner gegen NRW

Das Landgericht Münster hat im Rechtsstreit zwischen Klausner und dem Land Nordrhein-Westfalen einen Verhandlungstermin am 21. Juni angesetzt. An dem Termin sollen beide Parteien in den Fragen zu der Schadensersatzforderung von Klausner über 54 Mio € und der Forderung nach 1,5 Mio fm Nadelrundholzlieferungen den Sachverhalt klären und einen Güteversuch unternehmen.



Der seit 2011 andauernde Rechtsstreit über die im Februar und April 2007 nach Orkan „Kyrill“ abgeschlossenen Rundholzlieferverträge liegt seit November 2015 wieder beim Landgericht Münster. Damals hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seinem Urteil zur Rechtskraftdurchbrechung dem Landgericht Münster ermöglicht, die beihilferechtlichen Aspekte der strittigen Rundholzlieferverträge zu beachten. Dem hat sich die EU-Kommission angeschlossen. Eine Klage von Klausner gegen die Kommission wegen Untätigkeit hatte das EuGH im April 2017 abgewiesen.