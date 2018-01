Vanhanen wird Anfang Mai neuer CFO bei Raute

Der Board of Directors von Raute hat Olli-Pekka Vanhanen zum Group Vice President und CFO berufen. Vanhanen, der derzeit noch als CFO bei der finnischen Mayllefer Group beschäftigt ist, soll sein Amt spätestens zum 1. Mai antreten. Er wird dann Nachfolger von Arja Hakala, die zum gleichen Zeitpunkt die neu geschaffene Position des Group Vice President Strategy übernimmt. In ihren neuen Funktionen werden beide zukünftig im Executive Board von Raute vertreten sein.



Hakala bleibt zudem Stellvertreterin von President und CEO Tapani Kiiski sowie Secretary im Board of Directors. In ihrer neuen Funktion als Group Vice President Strategy verantwortet sie zukünftig unter anderem die Koordination strategischer Entwicklungsprojekte, das Corporate Responsibility Management und seine Weiterentwicklung sowie die vom Board of Directors zugewiesenen Audit-Aufgaben.

Neben Hakala und Kiiski gehören dem aktuellen Executive Board von Raute Marko Hjelt (Human Resources), Mika Hyysti (Technology), Timo Kangas (EMEA), Antti Laulainen (Technology Services and Sales Management) und Petri Strengell (Supply Chain) an. Mit Amtsantritt von Vanhanen wird sich die Zahl der Mitglieder auf acht erhöhen.