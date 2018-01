US-Möbelindustrie: Auftragseingang ist wieder gestiegen

Der Auftragseingang der auf den „Residential-Bereich“ ausgerichteten US-amerikanischen Möbelhersteller hat im Oktober wieder um 8 % auf 2,411 Mrd US$ zugenommen, nachdem für September erstmals im Verlauf des vergangenen Jahres ein Rückgang in Höhe von 10 % ausgewiesen werden musste. Laut dem monatlich veröffentlichten Konjunkturbericht des Beratungsunternehmens Smith Leonard ist der Auftragsbestand im Oktober hingegen erneut gesunken. Mit einem Rückgang von 2 % auf 2,087 Mrd US$ ist das Minus aber nur halb so hoch wie im September ausgefallen, als der Auftragsbestand um 4 % nachgegeben hatte.



Der Umsatz hat im Oktober weiter um 8 % auf 2,210 Mrd US$ zugelegt. Damit hat sich die positive Umsatzentwicklung der ersten neun Monate fortgesetzt. Die Steigerungsraten hier reichten von +2 % im Januar und April bis zu 10 % im Juli.



Kumuliert über die ersten zehn Monate sind der Umsatz und der Auftragseingang um jeweils 5 % auf 21,702 Mrd US$ bzw. 21,863 Mrd US$ gestiegen.