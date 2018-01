US-Housing Starts verfehlen Vorjahreswert um 6 %

In den USA haben die Housing Starts 2017 saisonbereinigt um 6 % auf insgesamt 1,19 Mio Einheiten nachgegeben. Laut der gestern vom U.S. Census Bureau und dem U.S. Department of Housing and Urban Development veröffentlichten Statistik haben die Baustarts von Einfamilienhäusern zwar um 3,5 % auf 826.000 Einheiten zugenommen. Der Anstieg wurde allerdings durch die um ein Fünftel auf 352.000 Einheiten gesunkenen Housing Starts in Häusern mit fünf und mehr Wohnungen überkompensiert.



Die Baugenehmigungen haben mit 1,30 Mio Einheiten den Vorjahreswert um 2,8 % übertroffen. Die Genehmigungen für Einfamilienhäuser haben um 6,1 % auf 881.000 Einheiten zugelegt. Die Genehmigungen für Wohnungen in Zwei- bis Vierfamilienhäusern sind mit 39.000 Einheiten stabil geblieben. In Mehrfamilienhäusern wurde ein Rückgang um 3,8 % auf 382.000 genehmigte Wohnungen verzeichnet.



Die Fertigstellungen lagen mit 1,18 Mio Einheiten um 7,4 % über dem Vorjahreswert. Die Zahl der fertiggestellten Einfamilienhäuser und der Wohnungen in Mehrfamilienhäuser hat jeweils im selben Umfang auf 818.000 bzw. 346.000 Einheiten zugelegt. Für Zwei- bis Vierfamilienhäuser weist das Census Bureau generell keine Housing Starts und Fertigstellungen aus.