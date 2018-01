Thürmer wechselt als Niederlassungsleiter zu Luhmann

Michael Thürmer, bis Ende September Leiter des Bereichs Holz und Bauelemente bei der Eurobaustoff-Kooperation, hat bei der Luhmann Holzhandel GmbH zum 1. Januar die Leitung der Niederlassung Braunschweig übernommen. Die der Hagebau-Kooperation angeschlossene Luhmann-Gruppe betreibt mit dem Stammsitz in Celle sowie den Niederlassungen Salzwedel, Gardelegen und Braunschweig insgesamt vier Holzhandelsstandorte und beschäftigt zusammen rund 150 Mitarbeiter. Die Standorte Salzwedel und Gardelegen waren im Jahr 1990 eröffnet worden. Die Niederlassung Braunschweig ist aus der im Jahr 2010 abgeschlossenen Übernahme der Alfred Koopmann Holzhandlung GmbH hervorgegangen. Im Verlauf des vergangenen Jahres ist die Niederlassung von Bienrode an einen neuerrichteten Standort in Schwülper umgezogen. Das neue Holzzentrum beinhaltet auf einer Gesamtfläche von 13.500 m² unter anderem eine 3.600 m² große klimatisierte Lagerhalle, eine 800 m² große Produktausstellung sowie 300 m² Büroflächen. Das Lagersortiment umfasst vor allem Plattenwerkstoffe.



Der 55.000 m² große Stammsitz in Celle verfügt über acht Lagerhallen, eine CNC-gesteuertes Plattenbearbeitungszentrum sowie eine 2.000 m² große Ausstellung. Die Niederlassungen in Salzwedel und Gardelegen erstrecken sich über 20.000 m² bzw. 30.000 m².