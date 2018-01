Tarkett investiert 70 Mio € in Ausbau der LVT-Kapazitäten

Der französische Tarkett-Konzern will in den nächsten drei Jahren insgesamt 70 Mio € in den Ausbau seiner LVT-Produktionskapazitäten in Nordamerika und Europa investieren.



In Nordamerika sollen für rund 50 Mio € die Kapazitäten der zwei Werke in Florence/Alabama erweitert werden, am gleichen Standort ist der Neubau eines Distributionszentrums geplant. Durch diese Maßnahmen sollen insgesamt 50 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die beiden Werke sind aus der im November 2010 abgeschlossenen Übernahme von Centiva, dem damals zweitgrößten LVT-Hersteller in Nordamerika, hervorgegangen.



In Europa wird Tarkett für rund 20 Mio € die LVT-Kapazitäten in Clervaux-Lentzweiler/Luxemburg, und Jaslo/Polen ausbauen. Die LVT-Produktion in Jaslo war erst im Verlauf des Jahres 2016 aufgebaut und in Betrieb genommen worden. Damit war das Produktionsprogramm des im Mai 2014 übernommenen polnischen PVC-Bodenbelagherstellers Gamrat Flooring auch auf Designbeläge erweitert worden.