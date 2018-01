Sturmschäden von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen

Orkan „Friederike“ hat gestern in einem Streifen von Nordrhein-Westfalen, Nordhessen und Südniedersachsen, über den Norden Thüringens und den Süden von Sachsen-Anhalt bis Südbrandenburg und Teile Sachsens zum Teil erhebliche Waldschäden verursacht. Aus diesen Bundesländern wird auch über Flächenwürfe berichtet, wobei die Schäden im Flachland teils etwas größer als im Bergland sind. In diesem Zusammenhang ist es regional offenbar auch zu größere Schäden in Laubholzbeständen gekommen.



Den bisher vorliegenden Informationen nach wird der erwartete Sturmholzanfall voraussichtlich in den meisten betroffenen Regionen bei Weitem nicht an die Schäden von Orkan „Kyrill“ heranreichen, der auf den Tag genau vor elf Jahren auf einer etwas südlicher verlaufenden Bahn über Deutschland hinweggezogen war und dabei zu einem Sturmholzanfall von rund 40 Mio fm geführt hatte. Seriöse Aussagen über die durch Friederike verursachte Sturmholzmenge sind allerdings frühestens ab Anfang/Mitte kommender Woche zu erwarten.



Nach den ersten, rein qualitativen Aussagen von Waldbesitzern zeichnen sich in Nordrhein-Westfalen Schadensschwerpunkte im nördlichen Ruhrgebiet, in Ostwestfalen und im Eggegebirge ab. In Hessen sind vor allem der Norden des Landes und hier vor allem der Landkreis Kassel betroffen. In Niedersachsen deutet sich ähnlich wie bei Kyrill ein Schadensschwerpunkt in den Forstbezirken Neuhaus und Hann. Münden sowie im Oberharz ab. Aus Sachsen-Anhalt kommen unter anderem aus den Landkreisen Harz, Mansfeld-Südharz und Saalekreis Meldungen über nennenswerte Sturmschäden. In Thüringen sind im Westen und Norden noch zahlreiche Straßen gesperrt, unter anderem in den Landkreisen Schmalkalden, dem Wartburg- und Unstrut-Hainich-Kreis sowie in den Kreis Nordhausen und Sömmerda. In Sachsen konzentrieren sich die Schäden offenbar eher auf den Norden des Landes und weniger auf die ohnehin bereits massiv durch den Sturm „Herwart" betroffenen Mittelgebirgslagen im Erzgebirge und Vogtland.