Straßensperren behindern Transport von Sturmholz

Waldbesitzer, Vertreter der Holzindustrie und der Kärntner Behörden haben gestern in Bad Eisenkappel über die Schwierigkeiten beim Maschinen- und Holztransport im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des durch Föhnsturm „Yves“ am 11. und 12. Dezember angefallenen Sturmholzes beraten. Durch die in diesem Jahr infolge der in Kärnten nassen und eher milden Witterung frühzeitig verhängten Straßensperren können zum einen Forstmaschinen nicht in dem von Waldbesitzern gewünschtem Umfang zu den Schadflächen transportiert. Zum anderen ist auch der Abtransport des bereits aufgearbeiteten Schadholzes aufgrund der Straßensperren nur in einem sehr geringen Umfang möglich.



Bei dem Treffen ein Bad Eisenkappel wurden von der Bezirkshauptmannschaft allerdings umfassende Ausnahmegenehmigungen abgelehnt. Um Schäden an den Landes-, Gemeinde- und Forststraßen zu verhindern, sollen die Tauwetterbeschränkungen größtenteils in Kraft bleiben. Einzelfahrtgenehmigungen zumindest für den Forstmaschinentransport sollen aber ermöglicht werden. Von einer noch zu bildenden Koordinierungsstelle werden Korridore für den Maschinen- und Holztransport festgelegt, um die Straßenschäden möglichst gering zu halten.