Stora Enso: Sondereffekte belasten Ergebnis mit -29 Mio €

Die finnische Stora Enso weist für das vierte Quartal 2017 Sondereffekte (Items Affecting Comparability - IAC) in Höhe von insgesamt -29 Mio € aus. Ein Teil der Belastung ist auf den zum 3. November 2017 erfolgten Verkauf der Holzhandelsgesellschaften Puumerkki und der estnischen Estonian Puumerkki an die Investmentgesellschaft Mimir Invest zurückzuführen. Nach Konzernangaben summieren sich die IAC, auf -9 Mio im Geschäftsbereich „Wood Proucts“ und -4 Mio auf den Bereich „Paper“. Die -17 Mio € im Bereich „Other“ wurden vom Konzern nicht näher definiert. Die IAC im Bereich „Consumer Board“ wirken hingegen mit +1 Mio € und Steuerrückzahlungen mit voraussichtlich +4 Mio € positiv auf das operative Ergebnis aus. In Summe rechnet der Konzern laut einer am 25. Januar veröffentlichten Ad hoc-Mitteilung mit einer Belastung des operativen Ergebnisses im vierten Quartal in Höhe von -25 Mio €. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 wird Stora Enso am 9. Februar veröffentlichen.