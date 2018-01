Steinhoff will weitere PSG Group-Aktien veräußern

Die Steinhoff International Holdings will rund 29,5 Mio Stammaktien der Investment-Holdinggesellschaft PSG Group über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren an der Börse platzieren. Das geht aus einer heute Morgen veröffentlichten Steinhoff-Mitteilung hervor. Sollte kein für den Konzern zufriedenstellender Preis für die Aktien geboten werden, wird Steinhoff das Verfahren beenden. Die mit sofortiger Wirkung beginnende Platzierung erfolgt über die PSG Capital Proprietary Limited und The Standard Bank of South Africa Limited. Die Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren zum Kauf angeboten. Ein öffentliches Angebot wird es nicht geben. Die Preisfestsetzung und die Aktienverteilung werden bekanntgegeben, sobald das Bookbuilding beendet worden ist.