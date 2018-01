Steinhoff will Schuldverschreibungen vorzeitig tilgen

Die Steinhoff Services Limited, eine indirekte 100-prozentige Tochtergesellschaft der Steinhoff International Holdings, will den Fälligkeitszeitpunkt der von ihr begebenen mittelfristigen Schuldverschreibungen (Domestic Medium Term Note Programme) über 15 Mrd Rand auf den 23. Februar vorverlegen. Darüber hat das Unternehmen seine Anleihegläubiger heute in einem Schreiben informiert und um eine schriftliche Zustimmung gebeten. Die Zustimmung muss spätestens bis zum 20. Februar erfolgen.



Falls Steinhoff Services die Zustimmung der notwendigen Mehrheit der Gläubiger erhält, sollen die im Rahmen des Schuldverschreibungsprogramms noch ausstehenden 7,6 Mrd Rand bzw. rund 483 Mio € zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen über eigene Mittel bestimmter südafrikanischer Steinhoff-Gesellschaften getilgt werden. Mit dieser Maßnahme will Steinhoff einen Teil der Konzernschulden in Südafrika abbauen. Ursprünglich erstreckte sich der Fälligkeitszeitraum der noch ausstehenden Schuldverschreibungen laut einer von Steinhoff am 19. Dezember veröffentlichten Unternehmenspräsentation von 2018 bis zum Jahr 2022.