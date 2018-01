Steinhoff-Jahresabschluss 2015 muss neu erstellt werden

Die Steinhoff International Holdings muss auch den Jahresabschluss 2014/2015 der Vorgängergesellschaft Steinhoff International Holdings Proprietary Limited neu erstellen. Das geht aus einer gestern von Steinhoff veröffentlichten Mitteilung hervor. Über die Vorgängergesellschaft war der Konzern bis 7. Dezember 2015 an der Börse Johannesburg gelistet. Im Zuge des Börsengangs in Frankfurt/Main war mit der in den Niederlanden ansässigen Steinhoff International Holdings N.V. eine neue Holdinggesellschaft gegründet worden. Steinhoff kann nicht ausschließen, dass auch weitere Bilanzen von den Unstimmigkeiten betroffen sind, die derzeit unternehmensintern sowie vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers untersucht werden. Bereits Mitte Dezember hatte Steinhoff bekanntgegeben, dass der Jahresabschluss 2015/2016 neu angefertigt werden muss. Nach wie vor arbeitet der Konzern zusammen mit den Wirtschaftsprüfern an der Fertigstellung des geprüften Geschäftsberichts 2016/2017. Das Veröffentlichungsdatum ist nach eigenen Angaben weiterhin ungewiss.



Steinhoff hat zudem Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen der Steinhoff Investment Holdings für die Geschäftsjahre 2015/2016 und 2014/2015 eingeräumt, die im Zusammenhang mit dem Anteilsbesitz an bestimmten europäischen Tochtergesellschaften bis 1. April 2016 stehen. Auch diese müssen nun überarbeitet werden. Steinhoff verhandelt bereits seit rund zwei Jahren in einem Bilanzrechtsstreit mit dem früheren Joint Venture-Partner Dr. Andreas Seifert unter anderem über den Prozentsatz, zu dem die Tochtergesellschaften Poco und Conforama im Steinhoff-Konzernabschluss konsolidiert wurden.



Die Steinhoff Services Limited, über die die an der Börse Johannesburg gelisteten Anleihen ausgegeben wurden, soll laut der Steinhoff-Mitteilung nicht von den Bilanzunstimmigkeiten betroffen sein.