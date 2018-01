Steinhoff erlöst 478 Mio € mit Verkauf von PSG-Aktien

Die Steinhoff International Holdings hat gestern 29.429.937 Stammaktien der Investment-Holdinggesellschaft PSG Group zu einem Preis von 240 Rand pro Aktie an der Börse Johannesburg platziert. Wie Steinhoff gestern Abend mitgeteilt hat, ergibt sich daraus ein Gesamterlös von 7,1 Mrd Rand. bzw. rund 478 Mio €. Der Angebotspreis wurde im Zuge eines gestern gestarteten und im Laufe des Tages abgeschlossenen beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und liegt um 5,3 % unter dem Schlusskurs der PSG-Aktie vom vergangenen Freitag. Das Angebot wurde mehrfach überzeichnet. Gehandelt werden die Aktien heute. Steinhoff rechnet damit, dass die Transaktion am 26. Januar abgeschlossen sein wird.

Die Anzahl der platzierten Aktien entspricht einem Anteil von 13,5 % des gesamten ausgegebenen PSG-Aktienkapitals. Damit verringert sich der Anteil von Steinhoff an PSG von 16 % auf 2,5 %. Erst Mitte Dezember hatte der Konzern insgesamt 20,6 Mio Aktien der PSG Group zu einem Preis von insgesamt 293 Mio € verkauft. Der Anteil der von Steinhoff gehaltenen PSG-Aktien hatte sich damit von 25,5 % auf rund 16 % verringert.

Wie Steinhoff weiter mitgeteilt hat, hat die Handelskammer des Gerichtshofs in Amsterdam eine Entscheidung über die Eröffnung eines weiteren Verfahrens im Rechtsstreit zwischen Steinhoff und dem früheren Joint Venture-Partner Dr. Andreas Seifert ein drittes Mal verschoben. Eine formelle Entscheidung soll nun spätestens am 19. Februar gefällt werden. Den Antrag auf das Verfahren hatten die OM Handels GmbH und WM Handels GmbH gestellt, hinter denen Seifert steht.