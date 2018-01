Steinhoff erhält zunächst 60 Mio € von Kreditgebern

Die südafrikanischen Kreditgeber der Steinhoff International Holdings haben dem Konzern ihre Unterstützung zur Sicherung der Liquidität der europäischen Aktivitäten zugesagt. Das geht aus einer heute Nachmittag von Steinhoff verbreiteten Mitteilung hervor. Die Finanzmittel sollen über die südafrikanischen Tochtergesellschaften bereitgestellt werden. Insgesamt benötigt der Konzern in Europa rund 200 Mio €. Das erste Darlehen in Höhe von 60 Mio € soll noch bis Ende dieser Woche zur Verfügung gestellt werden. Für die restliche Summe stehen die erforderlichen Freigaben noch aus.



Darüber hinaus führt Steinhoff derzeit mit Kreditgebern und Investoren Gespräche über zusätzliche externe Liquiditätslinien, die bislang allerdings nicht zu einem Abschluss gebracht werden konnten. Für den 26. Januar ist ein Treffen mit den europäischen Kreditgebern des Konzerns in London angesetzt.



Außerdem ist es im Aufsichtsrat der Steinhoff International Holdings erneut zu einer Veränderung gekommen. Wie das Unternehmen in einer separaten Meldung ebenfalls heute bekanntgegeben hat, zieht sich Jayendra Naidoo mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat zurück, um sich auf seine Aufgaben im Board der seit September börsennotierten Tochtergesellschaft Steinhoff Africa Retail Limited („STAR“) zu konzentrieren. Dort hält er den Vorsitz. Ein Nachfolger für Naidoo im Steinhoff-Aufsichtsrat soll zu gegebener Zeit ernannt werden. Die Position soll mit einem unabhängigen Mitglied besetzt werden; Kandidaten würden nun angesprochen. Heather Sonn, die Mitte Dezember den Vorsitz im Steinhoff-Aufsichtsrat von Dr. Christo Wiese übernommen hat, betont in der Mitteilung, dass STAR auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Konzerngruppe sein werde.