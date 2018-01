Steinhoff-CFO la Grange ist gestern zurückgetreten

Ben la Grange, seit März 2013 CFO des Steinhoff-Konzerns, ist gestern aus dem Vorstand zurückgetreten. Wie Steinhoff am Abend mitgeteilt hat, wird er sich künftig auf die Erhaltung und Beschaffung der Konzernliquidität konzentrieren. Außerdem wird er weiterhin an der Fertigstellung des geprüften Jahresabschlusses 2016/2017 beteiligt sein. Die Aufgaben von la Grange hat Philip Dieperink übernommen, der gestern in den Vorstand berufen wurde. Dieperink, der seit 2001 bereits in verschiedenen CFO-Positionen für den Konzern tätig gewesen ist, wird auch weiterhin CFO der britischen Tochtergesellschaft Steinhoff UK bleiben. Seiner Ernennung muss auf der Hauptversammlung noch zugestimmt werden.



Johan Geldenhuys ist zudem als Head of Treasury in den Vorstand berufen worden. Geldenhuys ist 2010 in das Unternehmen eingetreten, nachdem er 24 Jahre lang für die südafrikanische Absa Bank tätig war. Darüber hinaus plant Steinhoff, einen unabhängigen Chief Restructuring Officer zu bestellen, der den Konzern bei der Umschuldung unterstützen soll. Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten läuft bereits.



Nach den am 19. und 21. Dezember in London ausgerichteten Kapitalgebertreffen für globale bzw. südafrikanische Finanzpartner, dauern die Verhandlungen über die Bereitstellung von finanziellen Mitteln nach Konzernangaben noch an. Während es Steinhoff gelungen ist, das operative Geschäft zu einem gewissen Grad zu stabilisieren, werden in bestimmten Geschäftsbereichen nach wie vor kurzfristige liquide Mittel in erheblichem Umfang benötigt.