Stebler und Brumeisl sind zur Swiss Krono Group gewechselt

Im Zuge der im Verlauf des vergangenen Jahres vorgenommenen Neuordnung der Konzernleitung, die auch eine Zusammenführung von bislang dezentral organisierten Funktionen beinhaltete, sind Beat Stebler und Bernhard Brumeisl im Sommer zur Swiss Krono Group gewechselt. Stebler, zuvor CFO bei der Habasit Holding AG, hat von dem ausgeschiedenen Urs Fluder die CFO-Position übernommen.



Der Swiss Krono-Konzernleitung gehören zudem Martin Brettenthaler als CEO, Max von Tippelskirch und Roland Kovacic an. Brettenthaler hatte diese Position zum 1. Oktober 2016 übernommen. Der bisherige CMO von Tippelskirch soll inzwischen als Chief Strategy and Communication Officer (CSCO) die weitere strategische Entwicklung der Gruppe vorantreiben. Aufgrund dieser veränderten Zuständigkeit wird Swiss Krono Group demnächst einen neuen Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) einsetzen. Der von Kovacic als Chief Technical Officer CTO geleitete technische Bereich wurde in die vier Segmente Benchmarking, Engineering & Investmanagement, Industrial Procurement sowie Technology and Research & Development (R&D) gegliedert.



Brumeisl, bis Ende März 2017 Vertriebsleiter Holzwerkstoffindustrie bei Surteco Decor, ist seit August als Head Decor & Paper Management für das Produkt- und Dekor-Management im Bereich Möbelplatten und Laminatboden sowie für die Definition und Implementierung von Standards im Papiermanagement verantwortlich. Er berichtet auf dieser neugeschaffenen Stabsstelle direkt an die Konzernleitung. Gleiches gilt für Marc-Oliver Möller, der im März 2017 als Head Group HR, Organisation, Legal & IT zur Swiss Krono Group gewechselt ist. Mit der Neubesetzung wurde der bisherige Gruppenfunktionsbereich Personal & Organisation um die Ressorts Recht und Informatik erweitert. Möller war zuvor im Corporate HR des Baustoffherstellers LafargeHolcim tätig. Ebenfalls unterhalb der Konzernleitung wurde Dr. Marcin Luty, Geschäftsführer der ungarischen Swiss Krono-Gesellschaft, auf der neugeschaffenen Position des Head of Eastern Markets die Verantwortung für die Aktivitäten in Ungarn, der Ukraine und Russland übertragen. Frank Roth ist seit September 2017 als Head of Corporate Communications für die interne und externe Kommunikation verantwortlich.