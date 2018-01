Sondereffekte belasten Ergebniszahlen der Setra Group

Aufgrund von Sondereffekten in Höhe von -20 Mio skr verfehlte die schwedische Setra Group im vierten Quartal 2017 mit 52 Mio skr ihr operatives Ergebnis des Vorjahresquartals um rund 22,4 %. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten konnte hingehen das operative Ergebnis von 28 Mio skr auf 72 Mio skr gesteigert werden. Das Ergebnis nach Steuern gab um 12,8 % auf 41 Mio skr nach. Höhere Verkaufspreise und -mengen sorgten auch im vierten Quartal für einen Umsatzanstieg um 11,2 % auf 1,11 Mrd skr aus.



Für das Gesamtjahr 2017 weist Setra eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 % auf 4,139 Mrd skr aus. Das operative Ergebnis konnte um 3,9 % leicht auf 159 Mio skr verbessert werden.



President und CEO Hannele Arvonen äußerte sich zufrieden mit der Markt- und Geschäftsentwicklung der vergangenen Monate. Die zeitweise schwierigen Rahmenbedingungen, etwa auf dem für Setra wichtigen Absatzmarkt in Algerien, haben sich zuletzt wieder verbessert. Sowohl auf den In- als auch den Auslandsmärkten rechnet Arvonen mit einer anhaltend lebhaften Nachfrage nach Schnittholz und Holzprodukten. Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, hatte Setra im Oktober ein 300 Mio skr Investitionsprogramm für das Werk Hasselfors aufgelegt. Mit der Installation einer neuen Sortieranlage mit integriertem Hobelaggregat soll die Kapazität des Werkes deutlich erhöht werden. Erst vor wenigen Tagen hat der Konzern zudem den Bau eines Werkes zur Herstellung von Bauelemente, im Wesentlichen Türen und Fenster, am Standort Långshyttan angekündigt.