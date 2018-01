SIG Germany: Gagzow in die Geschäftsführung berufen

Das Baustoffhandelsunternehmen SIG Germany hat Nils Gagzow zum 1. Januar in die Geschäftsführung berufen. Er ergänzt die beiden bisherigen Geschäftsführer Christian Horn (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Jessica Schwarz (Finanzen und IT) und hat mit diesem neu geschaffenen Posten die Gesamtverantwortung für den bundesweiten Vertrieb übernommen.



Gagzow ist bereits seit 2013 im Unternehmen tätig; zuletzt hat er zusammen mit Dominic Stuhldreher den Vertrieb der Tochtergesellschaft WeGo Systembaustoffe verantwortet. Stuhldreher bleibt weiterhin für den WeGo-Vertrieb Süd-West zuständig; außerdem soll er als Mitglied der Geschäftsleitung für stärkere Synergien zwischen den Marken WeGo und der Isolierdämmstoffmarke VTI sorgen. Der WeGo-Vertrieb Ost, den Gagzow bisher geleitet hat, soll neu besetzt werden.



SIG Germany gehört zu dem britischen Konzern SIG und ist in Deutschland an über 60 Standorten vertreten. Das Unternehmen vertreibt Systembaustoffe aus den Bereichen Boden, Wand, Decke und Dach. Hierzu gehören zum Beispiel Trennwandsysteme aus Gips, Holz und Glas, Türen und Zargen, bauchemische Produkte, Fassadenverkleidungen, Dämmstoffe sowie Holz- und Holzfaserprodukte.