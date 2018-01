Setra baut Fenster- und Türenwerk in Långshyttan

Die schwedische Setra Group will im Laufe des zweiten Halbjahres am Standort Långshyttan eine Fenster- und Türenproduktion in Betrieb nehmen. Laut einer Konzernmitteilung von 24. Januar sollen in direkter Nachbarschaft zu dem dortigen Leimholzwerk von Setra künftig pro Jahr 45.000 m³ Fertigprodukte hergestellt werden. Die Rohwarenversorgung der Türen- und Fensterproduktion soll über das Kiefernsägewerk Skinskatteberg in Bergslagen/Västmanland erfolgen, in dem jährlich rund 220.000 m³ Nadelschnittholz erzeugt werden. In den nächsten Wochen will Setra von dem finnischen Stahlhersteller Outokumpu das Grundstück übernehmen und anschließend mit den Bauarbeiten für die künftige Bauelementefertigung beginnen.