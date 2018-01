Seit August europaweit knapp 33 Mio fm Sturmholz

Auch wenn der Orkan Friederike mit einem geschätzten Sturmholzanfall in Deutschland von bislang knapp 7 Mio fm nicht zu den schwersten Stürmen zählt, die nennenswerte Schäden in den deutschen Wäldern angerichtet haben, so ist er doch das mittlerweile siebte größere Sturmereignis in Europa innerhalb von nur sechs Monaten. Seit den Gewitterstürmen, die zwischen dem 10. und 12. sowie am 18. und 19. August 2017 massive Schäden in den Wäldern Polens, Österreichs und Tschechiens verursacht haben, sind durch weitere Gewitterstürme, die Stürme „Xavier“ und Herwart im Oktober, den Föhnsturm „Yves“ am 11. und 12. Dezember und dann Sturm „Burglind“ am 3. Januar 2018 europaweit zusammengenommen etwa 32,7 Mio fm Sturmholz angefallen.



Auf Deutschland entfallen davon nach heutigem Stand rund 13,8 Mio fm, wobei die in Bayern für den Gewittersturm „Kolle“ von offiziellen Stellen genannte Sturmholzmenge von 2,3 Mio fm mittlerweile sowohl von Waldbesitzern, Forstunternehmern als auch Verarbeitern als deutlich zu hoch eingestuft wird. Neben Bayern summieren sich die Waldschäden auch in den Bundesländern Sachsen-Anhalt (1,98 Mio fm), Sachsen (1,65 Mio fm), Brandenburg (1,59 Mio fm), Niedersachen (1,55 Mio fm) sowie in Hessen (1,36 Mio fm) und Nordrhein-Westfalen (1,40 Mio fm) auf Werte, die im Fall von Sachsen und Sachsen-Anhalt über dem Gesamteinschlag der Länder im Jahr 2016 liegen.



Innerhalb Europas wurde vor allem Polen in den vergangenen sechs Monaten von mehreren Sturmereignissen schwer getroffen. Allein durch einen Gewittersturm im August sind hier nach offiziellen Anagben rund 11 Mio fm Sturmholz angefallen. Zusammen mit den durch Xavier und Herwart verursachten Schäden summiert sich der Sturmholzanfall in Polen auf rund 12,2 Mio fm. Auch in Tschechien sind erhebliche Sturmschäden zu beklagen, die sich für den Betrachtungszeitraum auf rund 2,75 Mio fm kumulkieren. Gemessen am Jahreseinschlag hat Burglind auch in der Schweiz mit 1,30 Mio fm einen erheblichen Schaden verursacht.